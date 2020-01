Bern baut riesiges Fernwärmenetz für den Klimaschutz

Gestern war der Spatenstich, am Montag fahren die Bagger auf: Der Versorger Energie Wasser Bern (EWB) baut eine sogenannte Transportleitung für das neue Fernwärmenetz. Das Netz soll in Etappen bis 2035 «oder früher» so weit erstellt sein, dass Bern-West fast flächendeckend erschlossen wird.