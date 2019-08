Bereits neue Pläne für das Insel-Areal

Ist das neue Medizinzentrum Sitem-Insel bereits eine Erfolgsgeschichte? Was die Vermietung des Neubaus an der Insel-Kreuzung angeht, jedenfalls schon. Die Idee, in Bern einen Ort zu schaffen, wo aus medizinischer Forschung konkrete Produkte entwickelt werden, kommt gut an: 95 Prozent der Räumlichkeiten seien vermietet, sagte Simon Rothen, Chef der Sitem-Insel AG, am Mittwoch vor den Medien. Und die restlichen 5 Prozent würden bewusst zurückgehalten, um Reserven für künftige Projekte zu haben. So gebe es bereits eine kleine Warteliste mit Mietinteressenten.