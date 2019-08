Bereit fürs Berufsleben

Das neue Schuljahr bringt im Kanton Bern Neuerungen mit sich: So wird nun auch an den achten Klassen nach Lehrplan 21 unterrichtet. Dabei soll ein neues Unterrichtsgefäss die berufliche Orientierung stärken. Die Schülerinnen und Schüler können in den Fächern Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen individuelle Schwerpunkte setzen. «Die Schüler können so jene Kompetenzen stärken, die in ihrem angestrebten Beruf eine Rolle spielen», führte Erwin Sommer, Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung, gestern vor den Medien aus.