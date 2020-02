Belastetes Trinkwasser: Diese Gemeinden sind betroffen

Die veröffentlichten Werte zeigen, dass im vergangenen Jahr im Kanton Bern 37 Überschreitungen des Grenzwerts von 0,1 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser registriert wurden. Dies vor allem im Seeland und im Oberaargau. Zu hoch waren die Werte auch in einzelnen Gebieten in der Region Bern-Mittelland, dem Gürbetal und dem Unteren Emmental, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Am meisten belastet war eine Trinkwasserprobe, welche im Oktober im Pumpwerk Niederönz des «Gemeindeverbands Wasserversorgung an der unteren Oenz» entnommen wurde. Sie ergab einen Wert von 1,6 Mikrogramm des Chlorothalonil-Abbauprodukts R471811 pro Liter Trinkwasser.

Dass nun in 37 Proben zu hohe Werte von Chlorothalonil-Abbauprodukten gemessen worden sei, müsse die Berner Bevölkerung nicht beunruhigen, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Der Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter Trinkwasser sei kein toxikologisch begründeter Wert. Er sei gemäss dem Vorsorgeprinzip festgelegt worden. «Die Konsumentinnen und Konsumenten können davon ausgehen, dass der Genuss von Trinkwasser im Kanton Bern unbedenklich ist und dass keine erhöhte Gefahr für die Gesundheit besteht.»

Die am Donnerstag publizierten Daten stellten auch nur Momentaufnahmen dar und bildeten nicht in jedem Fall die Qualität des Trinkwassers ab, das derzeit aus den Hähnen fliesse. Beispielsweise erscheine in der Liste eine Probe der Emmentaler Trinkwasserfassung Altwyden.

Diese Fassung diene nur noch als Notwasser. Die Grundversorgung des Verbands Emmental Trinkwasser werde durch eine Quelle und Grundwasser in Rüederswil sichergestellt. Dort sei das Wasser einwandfrei.

Auf seiner Internetseite schreibt das Kantonale Laboratorium, der Wirkstoff Chlorothalonil baue sich gut ab. Der Eintrag von Chlorothalonil im Grundwasser werde nach dem Verbot «sehr rasch unterbunden sein». Allerdings blieben die sogenannten Metaboliten, also die Abbauprodukte, gewisser Wirkstoffe lange nach einem Anwendungsverzicht im Grundwasser nachweisbar.

Beim Informationsverhalten von behördlicher Seite fehlte es bisher an Transparenz. Wer sich bisher bei seiner Gemeinde über die Qualität des Trinkwassers informieren wollte, erhielt oft wenig bis gar keine Angaben, wie eine «Bund»-Recherche zeigte. Auf den Websites von Gemeinden fanden sich veraltete Informationen vom letzten Jahr.