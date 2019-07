Beim Spazieren rasch den Müll entsorgen

Überfüllte Mülleimer, mit Abfall gefüllte Plastiksäcke am Boden – solche Bilder sind auch in der Berner Innenstadt anzutreffen. Doch wer denkt, dass dies nur die Überbleibsel der Mittagspause von Schülern oder Beamten sind, liegt falsch. «Rund die Hälfte des täglich anfallenden Mülls in den öffentlichen Abfalleimern sind illegal entsorgte Hausabfälle», sagt Rolf Müller, Leiter der Strassenreinigung Bern.