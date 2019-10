Bei der Frankatur ist Bern kulant – noch

Für die Stadt Bern gilt dies: Eigentlich wäre die Stadt nicht verpflichtet, nicht frankierte Couverts zu akzeptieren. Die Stimmabgabe würde somit – analog einer verspätet eingereichten Stimmabgabe – nicht berücksichtigt und insbesondere auch nicht als ungültige Stimmabgabe mitgezählt. Da aber laut Stadtverwaltung die Anzahl unfrankierter Stimmabgaben seit einiger Zeit sehr gering ist – die Rede war früher schon einmal von ungefähr 200 pro Urnengang –, werden sie «praxisgemäss trotz fehlender Frankatur in die Auszählung einbezogen».

Das heisst nun aber nicht, dass dies ewig so bleiben wird. Falls die Zahl der unfrankierten Couverts plötzlich anstiege und sich zeigen sollte, dass die «heutige grosszügige Praxis» ausgenutzt werde, sei nicht auszuschliessen, dass solche Stimmabgaben künftig nicht mehr angenommen werden könnten, heisst es in der Antwort der Stadt.

Nicht jede Gemeinde geht gleich mit den Wahlcouverts um. In den meisten Gemeinden des Kantons Bern müssen die Wählerinnen und Wähler die Couverts selber frankieren. Die Vorfrankierung war in der Vergangenheit mancherorts abgeschafft worden – in Bern Mitte der 1990er-Jahre, in Köniz erst vor einigen Jahren. Aber auch dort werden die wenigen unfrankierten Couverts derzeit noch mitgezählt. Ebenso in Bremgarten.

Auf den allerletzten Drücker

Eine weitere Frage stammt von Joel Kreyenbühl: «Reicht es, wenn das Couvert erst am Samstag per Post eintrifft?» Ja, es reicht – zumindest in Bern. Die briefliche Wahl ist aber auch am Samstag noch möglich. Nur müssen Wählerinnen und Wähler ihr Couvert selber bei einem von drei Briefkästen bis um 12 Uhr einwerfen – einer von ihnen befindet sich am Gitter des Erlacherhofs. Und falls auch das nicht reicht: Man darf das Material auch wieder auspacken und am Sonntag ganz normal wählen gehen – in einem Wahllokal.