Beck darf Gurten-Heimkehrer nicht mehr verköstigen

Seit 1984 bot das Inhaberehepaar Barbara und Jakob Aegerter nahe der Talstation der Gurtenbahn während des Festivals heimkehrenden Besucherinnen und Besuchern bereits ab 2 Uhr morgens ihre Produkte an. Barbara Aegerter widerspricht den Begründungen der Volkswirtschaftsdirektion auf Anfrage: «Der Umsatzverlust während dieser vier Tage wäre erheblich.» In den insgesamt zusätzlichen 16 Stunden hätten sie so viel Umsatz gemacht, wie beide Filialen in Schliern und Köniz in einem gewöhnlichen Monat zusammen.

«Es geht um die Zukunft des Betriebs»

Der hohe Umsatz, den Aegerters mit ihrer Bäckerei in den Festivalnächten erzielten, sorgten bereits mehrfach dafür, dass sie am Ende des Jahres keine roten Zahlen, sondern eine schwarze Null geschrieben hätten. Für sie und ihre 16 Angestellten seien die zusätzlichen Öffnungszeiten finanziell also sehr wohl relevant. «Wenn wir diese Einnahmen nicht generieren, haben wir auch finanziell ein Problem», sagt Aegerter. Ihr Mann Jakob Aegerter sagt sogar, ohne die Gurten-Einnahmen stehe die Zukunft des Betriebs auf dem Spiel.

Barbara Aegerter ist enttäuscht und kann die Begründung für die Absage nicht verstehen. «Wir sind traurig, das ist klar», sagt sie. Die Zeit während des Festivals mit der Nachtarbeit sei zwar streng, aber immer sehr schön gewesen. «Es war jeweils eine tolle Stimmung und eine riesengrosse Dankbarkeit zu spüren.» Ausserdem, so Aegerter, würden sie mit ihren verkauften Backwaren die Mäuler stopfen und daher ja eher zu einem tieferen Lärmpegel beitragen.

Das Gurtenfestival beginnt am Mittwoch und dauert bis Samstag. Dass sie die Bewilligung dieses Jahr nicht erhalten würden, wurde der Bäckerei letzte Woche mitgeteilt. Die Bäckerei-Betreiber wollen eine Einsprache und damit einen Weiterzug ans Verwaltungsgericht prüfen.

Die Volkswirtschaftsdirektion hat auf Anfrage angekündigt, am Nachmittag schriftlich Stellung zu nehmen.