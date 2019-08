Beatrice Simons unnötige Drohkulisse

Die Sache geht nicht auf: Am Donnerstag kommunizierte der Kanton noch, wie wichtig das Projekt für einen Bildungscampus in Burgdorf sei. Zugleich beantragte er dem Grossen Rat einen Kredit für die Projektierung über 20 Millionen Franken. Am Freitag teilte Finanzdirektorin Beatrice Simon mit, man werde auf denselben Bildungscampus verzichten. Falls der Grosse Rat nicht Ja sage zum umstrittenen Fonds für die Investitionen. Dieser «Entscheid von sehr grosser Tragweite» sei dem Regierungsrat nicht leichtgefallen. Ist das Projekt nun unverzichtbar oder ist es nur Verhandlungsmasse?