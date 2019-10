Enorme Umsatzeinbussen aufgrund der Zytglogge-Baustelle

Wer in den letzten zwei Wochen in der Stadt Bern mit dem Tram oder dem Bus unterwegs war, hat von ihr mitbekommen: der Baustelle am Zytglogge. Weil am zentralen Weichendreieck die abgenutzten Gleise ausgetauscht werden müssen, fahren Busse Umwege und Trams nur noch auf verkürzten Strecken.