Bald wieder 37 Grad

Schon die zweite Hitzewelle in diesem Jahr steht bevor. Eine stabile Omega-Lage in Europa bringt auch der Schweiz trockene und immer heissere Luft, wie Metonews in einer Medienmitteilung schreibt.

Am Dienstag klettert das Thermometer auf 32 bis 34 Grad. Bis am Donnerstag kann es 36 Grad erreichen. Im Rhonetal, in der Nordwestschweiz und im unteren Aaretal kann die Temperatur gar auf 37 Grad steigen. Ab Dienstag werden auch die Nächte tropisch. Das gilt vor allem für die Städte und die Alpensüdseite.