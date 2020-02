Bärner Fasnacht mit neuem Präsidenten

Seinen Rücktritt begründet Dillmann in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder und die Medien mit persönlichen Gründen:« Leider sind in der Zwischenzeit Umstände in meinem Leben eingetreten, die ich so nicht vorhersehen konnte. So sehe ich mich nun gezwungen, meine Energie zu fokussieren.» Der Verein nimmt den Rücktitt im Communiqé mit Bedauern zur Kenntnis. Dani Dillmann habe einen wesentlichen Beitrag für die Weiterentwicklung der Fasnacht beigetragen.

Interimistisch übernimmt der Kassier und Vize-Präsident, Thomas Fritz, den Vorsitz des VBF. Der Vereinsvorstand hofft laut Fritz, der Frühjahrsversammlung des Vereins, die einige Wochen nach der Fasnacht stattfindet, einen Nachfolger zu präsentieren.