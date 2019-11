Bärenzucht-Projekt steht kurz vor Entscheidung

Das Bärenzucht-Projekt des Tierparks Dählhölzli wird immer konkreter (lesen Sie hier alles zu den Hintergründen). Denn nun kommen nur noch zwei mögliche Standorte infrage, an denen zusätzliche Gehege für das Vorhaben gebaut werden könnten: Schwarzenburg oder Riggisberg. Das teilte am Donnerstagmorgen die Wirtschafts- und Tourismusförderung Gantrischplus mit, die am Projekt beteiligt ist.