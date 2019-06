Bärenpark plant für Jungtiere

Am 10. Oktober könnte sich alles ändern – zumindest im Berner Bärenpark. Dann will Tierpark-Direktor Bernd Schildger über die Zukunftspläne des Touristen-Hotspots informieren, die zurzeit im Geheimen geschmiedet werden. «Leute machen sich Gedanken, es finden Sitzungen statt.» Was dort besprochen wird, darüber bewahrt Schildger Stillschweigen. Nur so viel: «Wir sind daran, das Gesamtkonzept des Bärenparks neu aufzugleisen.» Dabei soll es sich um mehr als nur lose Ideen handeln. «Es wird sehr konkret.»