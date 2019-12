Bärenpark: Kritik von Bern Welcome

Auch inhaltlich sieht er das Projekt kritisch, wie die BZ berichtet. Mit jungen Bären Touristen anzulocken, berge die Gefahr von «Hotspot-Hopping»: Hinfahren, Foto machen und weg. «Das wäre nicht das, was uns in Bern vorschwebt, und es ist auch nicht das, was in unserer Strategie steht», sagte Gubler am Donnerstag. Über die Zukunft des Bärenparks müsse eine breite Diskussion stattfinden.

Petition gegen «Bärenpark-Wahnsinn»

In einer Petition fordern unterdessen auch die links-grünen Stadtparteien ein «Nein zum Bärenpark-Wahnsinn». Das Grüne Bündnis, die Alternative Linke und die Junge Alternative stellen in ihrer Mitteilung zudem fest: «Das Projekt passt nicht zur Strategie von Bern Welcome, das einen ‹nachhaltigen, innovativen und authentischen› Tourismus fördern will. Jungbärli begaffen und wieder in den Car einsteigen gehört nicht dazu», so die Petitionsführenden.

Zusammenarbeit mit «Gantrisch Plus»

Dass die im Projekt federführende Tierpark-Kommission die Berner Tourismusorganisation Bern Welcome nicht von Beginn an ins Boot geholt hat, erstaunt. Insbesondere, da der positive Effekt für den Tourismus von Anfang an als eines der Hauptargumente für die neuen Gehege im Gantrisch galt. Bernd Schildger, der Direktor des Tierparks Bern, verteidigt das Vorgehen. Es handle sich um ein kantonales Projekt, nicht um ein städtisches. «Wir arbeiteten vom ersten Tag an intensiv mit der Tourismusorganisation Gantrisch Plus zusammen.»

Für Schildger steht zurzeit die Standortevaluation im Vordergrund: «Tier- und Naturschutz sind im Moment wichtiger als die Vermarktung des Projekts durch eine relativ unbekannte Tourismusorganisation», so Schildger. Eine Zusammenarbeit mit Bern Welcome sei jedoch zu einem späteren Zeitpunkt durchaus sinnvoll: «Sobald ein reales Projekt vorliegt, werden wir das Gespräch suchen.»