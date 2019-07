Badegäste sollen sich zu Marzili-Sanierung äussern

Die Bevölkerung soll sagen, wie das legendäre Berner Marzili-Bad künftig aussehen soll: Die Stadt Bern startet einen Partizipationsprozess.

Vor Ort und online wird eine Umfrage durchgeführt, wie die Präsidialdirektion am Montag mitteilte. Grund: Grosse Teile des Bades müssen erneuert werden, die letzte Gesamtsanierung ist fast 50 Jahre her.

Der Stadtrat genehmigte im Frühling einen Projektierungskredit von 5,2 Millionen Franken. Nun will die Stadt Bern von den Nutzerinnen und Nutzern wissen, was sie genau erwarten. Denn sie möchte das Bad so gut wie möglich auf die Bedürfnisse der Besucher ausrichten.