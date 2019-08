Autonomisten bezeichnen Urteil als «Schlag ins Gesicht»

Berner möchten keine Wiederholung der Abstimmung

Einem allfälligen Bundesgerichtsentscheid würden sie jedoch gelassen entgegenblicken. Das Urteil des Verwaltungsgerichts sei klar. Weniger gelassen wären sie, so schien es, in Hinblick auf eine baldige Wiederholung der Abstimmung. «Die Abstimmung fand statt, es wurde nachweislich betrogen», sagt Röthlisberger. «Wir pochen nicht auf eine Wiederholung.» Wenn sie doch wiederholt würde, fügt Pozner an, dann dürfe sie nicht auf Wunsch der Separatisten stattfinden und schon gar nicht von ihnen organisiert werden. «Wenn der Bund eine Wiederholung anordnet und diese überwacht, würden wir das hingegen akzeptieren.»

Die anhaltende Unsicherheit und die verhärteten Fronten hätten Moutier in den letzten Jahren geschadet. Eine rasche Wiederholung der Abstimmung sei deshalb nicht im Sinne Moutiers, sagt Forster. «Moutier will im Moment vor allem etwas: Friede.» Es gebe immer mehr leerstehende Wohnungen, die Stadt leidet enorm. Dass sich das ändert, brauche es Zeit und Vertrauen in die Behörden.