Auto in Bern geklaut – in Chur gestoppt

Die Stadtpolizei hat am Samstagmorgen einen Autodieb in Chur gestoppt. Dieser hatte einem Kollegen in Bern das Auto entwendet und sich mit Ziel Arosa auf den Weg gemacht. Als ihn die Polizei stoppte war er nicht fahrfähig und das Auto zerbeult.

Die Churer Beamten machten Auto und Fahrer gegen 5.30 Uhr früh aufgrund der Diebstahlmeldung aus Bern dingfest, wie sie mitteilten. Wie es zu den Schäden am Fahrzeug kam, ist Gegenstand von Ermittlungen. Der Fahrunfähige wurde einer Blut- und Urinprobe unterzogen und ist den Fahrausweis los.