Auto erfasst Frau am Breitenrainplatz

Eine Fussgängerin ist am Donnerstagnachmittag am Berner Breitenrainplatz von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde schwer verletzt und musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr als ein Auto vom Breitenrainplatz Richtung Viktoriaplatz unterwegs war, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. In der Nähe eines Einkaufszentrums wurde die Fussgängerin aus noch ungeklärten Gründen auf der Moserstrasse vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert.