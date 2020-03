Ausgangssperre in Berner Behindertenheimen

Der Anruf am Samstag bestürzte Corinne Ott. Das PTA-Wohnheim La Neuveville teilte ihr mit, dass sie ihren schwerstbehinderten Sohn noch am Samstagabend ins Heim zurückbringen müsse, andernfalls müsse sie damit rechnen, in den kommenden Wochen selber für ihn zu sorgen. «Ich war völlig überrumpelt», sagt sie. Dies auch, weil ihr angekündigt wurde, dass Besuche in nächster Zeit entfallen werden.