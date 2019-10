Essen, wo andere arbeiten

Ob man sich als Journalist, der lieber Deutsch als Java oder C spricht, überhaupt in den Effinger trauen darf? Immerhin ist der Effinger ja nicht einfach nur eine Kaffeebar, sondern ein Co-Working-Space – ein Ort also, wo sich junge IT-Cracks und Kreative treffen, um gemeinsam die Googles, Amazons und Instagrams der Zukunft zu entwickeln. Nur um auf Nummer sicher zu gehen, lassen wir uns heute von einem Informatiker begleiten. Sollte der Witz fallen «Es gibt nur 10 Arten Menschen: Die einen verstehen binär, die anderen nicht», würde also wenigstens einer von uns beiden lachen.