Aufgetischt: Zu Gast bei meinem sympathischen Nachbarn

Der graue Klotz im Könizer Industriegebiet Bläuacker versprüht so viel Charme, wie das graue Klötze in Industriequartieren in der Regel halt so machen. Ein Plakat an der Fassade verrät uns, dass sich hier – eingeklemmt zwischen Pneu Egger und Bahnlinie – eine neue Bar eingenistet hat mit dem originellen Namen Bim Nachbar. Der Abend ist schwül und die Velofahrt nach Köniz hat uns den Schweiss ins Gesicht getrieben. Ein kühles Bier auf der loungig möblierten kleinen Terrasse scheint nun angebracht zu sein. Die Wahl fällt allerdings nicht leicht. Mehrere regionale Sorten und andere Erfrischungen buhlen um die Gunst der Gäste. Wir bestellen das süffige Kurbelbräu aus Oberbottigen (Fr.6.20), ein malziges Simmentaler Märzen (Fr.5.80) und den hausgemachten Ingwer-Eistee (Fr.5.20).