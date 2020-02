Aufgetischt: Weg mit der Knödel-Aversion

Vor knapp vier Jahren hat die schreibende Testesserin an dieser Stelle über die Frage «Ab wann ist ein Quartier ein Quartier?» sinniert und damit einen Rundumblick in das kulinarisch-kulturelle Angebot im Mattenhof geworfen. Anlass war die Eröffnung der Kulturbar Werkhof 102. Fazit: In dieser Ecke Berns tut sich was.