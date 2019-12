Aufgetischt: Und schon ist man Mitglied des Benigni-Clans

Zwischen Wittigkofens Hochhäusern sieht der Testesser vor dem Einkaufs- zentrum einen telefonierenden Mann. Laut Benigni-Website muss das Billie sein, wie sich der Wirt mit dem schwierigen Namen Ilknur Arifi nennt. Der gebürtige Nordmazedonier, bekannt vom Bella Vita an der Bolligenstrasse (dort als Billy), wirtet seit Sommer auch hier an der Jupiterstrasse 15. Der Testesser hat am Vortag per Mail reserviert und überschreitet neben dem Denner den roten Teppich mit den flankierenden Seilen. Billie, nun wieder im Lokal, empfängt ihn freundlich. Er lässt offen, ob er die Reservation bemerkt hat, deutet in Richtung des einzigen freien Tischs und sagt: «Syd so guet!» Ob er einen Aperitif offerieren dürfe, einen Weisswein, den er selber möge, einen Pinot grigio? Aber gern. Nach einigen Minuten trifft auch die beste Begleiterin von allen ein.