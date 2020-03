Aufgetischt: Spitzenküche statt Fritteusengeruch

Lange suchte man Grindelwald im Gourmetführer «Gault Millau» vergebens. Das Dorf wurde deshalb vom Testesser auch schon als Gastrowüste und von den «Gault-Millau»-Autoren als weisser Fleck auf der Gourmetkarte bezeichnet.

Doch vergangenen Oktober sorgte das sanierte Hotel Glacier mit seinem Restaurant für einen gastronomischen Lichtblick: Der junge Küchenchef Jonas Messer hat mit seinem Team 13 Punkte erkocht. Beim Wettbewerb Best of Swiss Gastro reichte es in der Kategorie Fine Dine zu Rang zwei. Also: Auf ins Oberland!