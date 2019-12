Aufgetischt: Leider kein Gaumentanz

Tanzt der Chef auch hier? Das war die Frage, welche die Testesserinnen an diesem Abend ins neue Restaurant Da Fofi’s trieb. Denn das im Oktober eröffnete Restaurant im Breitenrain ist bereits das zweite Lokal von Gianni Masullo, der auch das italienische Restaurant Da Carlo führt. Für dieses Lokal an der Effingerstrasse hat der Chef ein Werbevideo gedreht, in dem er in bester John-Travolta-Manier seinen Hüftschwung zeigt und mit grossem Körpereinsatz für seine Küche wirbt.