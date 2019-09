Aufgetischt: Hühnerfüsse gibts nur für Stammgäste

Die kleine Terrasse des Lokals ist optimal platziert. Durch eine Lücke in der Häuserzeile an der Belp­strasse geniessen die Gäste von Vanida Thai die untergehende Abendsonne. Viel Platz ist nicht vorhanden: Drinnen und draussen gibts je zwei Tische. Die meisten Gäste nehmen das Essen in weissen Styropor­boxen mit auf die nächste Parkbank oder nach Hause.