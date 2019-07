Aufgetischt: Gfröites aus der Region im alten Weinkeller

Gerade in der Ferienzeit ist der Bielersee ein beliebtes Ziel von Tagesausflüglerinnen und -ausflüglern aus Bern, Basel, Solothurn und auch der Westschweiz. Mögliche Aktivitäten gibt es genug: eine Schifffahrt auf die St. Petersinsel, eine Wanderung durch die wunderschöne Twannbachschlucht, Stand-up-Paddling in Erlach, eine Trottinettfahrt durch Wald und Rebberge oder aber ein gemütlicher Spaziergang über den Rebenweg, der von Biel bis nach La Neuveville führt. Wer sich auf Letzteren begibt, kommt auch an Ligerz vorbei, dem pittoresken Winzerdorf unweit der Sprachgrenze.