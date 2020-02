Aufgetischt: Ein schneller, scharfer Teller

Erst vor wenigen Wochen berichtete der «Bund», dass man neuerdings in Bern Sushi, Hamburger oder Curry dank dem internationalen Foodkurier Uber Eats nach Hause bestellen kann. Doch auch wenn gerne etwas anderes behauptet wird: Die Berner waren hier flinker. Denn diese Dienstleistung bietet der Berner Velokurier unter dem Name Schnellerteller schon seit 2016 an, und die Restaurantauswahl ist hochwertiger, wie ein Vergleich zeigt. Auf der Website von Schnellerteller klicken sich die Testesser an diesem Abend also durch die Menüs verschiedener Berner Restaurants. Die Auswahl fällt nicht ganz leicht, zur Diskussion stehen rund ein Dutzend Lokale: Der Koreaner des Vertrauens etwa ist aufgeführt als Bestelloption, aber auch ein äthiopisches Restaurant und die Pitteria in der Länggasse.