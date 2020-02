Aufgetischt: Die Tage der jungen Crew sind gezählt, doch sie schlägt sich respektabel

Zuerst sank die Punktezahl im «Gault Millau» auf 15, dann flog das Restaurant Schöngrün beim Zentrum Paul Klee in Bern ganz aus dem Gastroführer. Die Gastrogruppe ZFV, Betreiberin des Etablissements im Glaspavillon neben dem Renzo-Piano-Bau, kündigte zudem an, sich per Ende 2020 aus dem Schöngrün zurückzuziehen. Was natürlich das Personalkarussell erst recht zum Drehen brachte.