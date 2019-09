Aufgetischt: Die Kunst im Teller

Es gibt Leute, die gehen lieber in Museumsshops als Ausstellungen. So sind die Testesser eigentlich nicht, aber an diesem Mittag präferieren sie, hungrig wie sie sind, das Museumscafé gegenüber der Ausstellung «Ohne Verfallsdatum» mit Werken der Kunstsammlung der Genossenschaft Migros Aare. Das Café, welches gleich hinter der Kasse des Berner Kunstmuseums liegt, hat nur wenige Tische, dennoch finden wir an diesem Mittag Platz, auch ohne vorgängig reserviert zu haben. Zudem gibt es einen langen, dunklen Bartresen, der ebenfalls Platz bieten würde. Von unserem Tisch aus sehen wir durch die grosse Fensterfront auf die noch nicht verkehrsberuhigte Hodlerstrasse.