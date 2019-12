Aufgetischt: Der ideale Rahmen

Berns delikateste Ramensuppe gibts in der Steinhalle beim Helvetiaplatz. Die Konkurrenz ist überschaubar, klar, aber sie müsste auch noch gewaltig zulegen, um an Markus Arnolds japanische Nudelsuppe heranzukommen. Arnold, der Steinhalle-Chef, und sein Team bereiten alle Ingredienzen selbst zu, damit sich in der Schüssel des Gasts ein idealer Ramen zusammenbraut: Mais, ein wachsweiches Ei, eine Sojasprossen-Zwiebel-Garnitur und eine Handvoll samtige Tranchen vom Bierschwein (vegetarisch ist anders, aber gleich gut).