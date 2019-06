Aufgetischt: Den Gastroweg nach Indien muss man suchen

Fast wähnen wir uns am falschen Ort, als wir mit dem Auto durch den Kreisel fahren, denn das einzige Restaurant, das man sieht, ist die Pizzeria Brunnenhof. Etwas versteckt hinter dem Dorfbrunnen befindet sich das Restaurant Indian Kitchen in Köniz. Drinnen ist es leer, draussen auch. Die Online-Reservation war unnötig. Der nette Kellner sagt, wir könnten uns setzen, wo wir wollten. Wir wagen es draussen, obwohl die beste Begleiterin von allen etwas zum «Gfrörlitum» neigt, doch die Abendsonne scheint zu schön. Man hört von nebenan die Gespräche der Pizzafraktion. Hie und da rattert eine S-Bahn vorbei, fast meint man, sie durchquere den Garten.

Partnerin und Tochter bestellen einen Prosecco (Fr. 7.50), während der Testesser, ganz dem Beruf verpflichtet, ein Salted Lassi (Fr. 4.90) nimmt. Ein Opfer ist das nicht: Die schaumige weisse Flüssigkeit mit den Eiswürfeln schmeckt leicht würzig und erfrischend, obenauf schwimmen Kümmelkörner – ein guter Einstieg. Wir bekommen auch Papadam, das hauchdünne Fladenbrot aus Linsen. Dieses tauchen wir in eine grüne Sauce mit leichtem Minzegeschmack und in eine rote, die etwas pikanter ist und geschmacklich an die orientalische Gewürzpaste Harissa erinnert.

Wir einigen uns auf eine gemeinsame Vorspeise, eine Indian Kitchen Mix Platter (Fr. 26.90). Bald erhalten wir einen hübsch dekorierten Teller mit Samosa (gefüllte Teigtaschen), Onion Bhaji (mit Zwiebeln), Potato Vada (Kartoffelkrapfen), Pakora Paneer (Frittiertes im Kichererbsenteig), Chicken Tikka Pakora (Hühnchen), Murg Malai (mit einer milchähnlichen Sauce), Amristri Fish (Fisch), Seekh Kabab (Hackfleisch-Kebab). Es ist ein schönes Inhaltsverzeichnis, das wir uns gerecht teilen, denn von allen «Müsterli» gibt es nur ein Stück. Die Vorspeise macht Lust auf mehr.

Die Begleiterin, sonst ein Tandoori-Fan, schwenkt beim Durchsehen des grossen Speiseangebots dann doch auf Murg Malai (Fr. 28.90) ein: mariniertes Hühnerfleisch, das in Joghurt gekocht wird und mit Käse, Koriander und Chili zubereitet wird. Für Vater und Tochter werden kleine Stövchen aufgestellt, auf denen kupferfarbige Gefässe platziert werden. Zum einen das Mixed Vegetable Curry (Fr. 20.90) für die Tochter, die sich derzeit bei Fleisch eher zurückhält. Der Testesser bekommt Lamb KadhaI (Fr. 27.90), Lamm, sautiert mit Tomaten, Pfefferschoten und Zwiebeln. Dazu essen wir das wunderbare Brot Peshawari Naan (Fr. 5.90) mit Nüssen.

Weil auf der Karte bei den pikanteren Gerichten eine oder zwei Pfefferschoten abgebildet sind, weiss der Gast, worauf er sich einlässt. Unsere sind alle pikant, aber nicht so «hot», dass der westlich konditionierte Gaumen in Rauch aufgeht. Der Testesser löscht aufkeimende Hitzewallungen mit Kingfisher-Bier (Fr. 5.50). Alle sind mit einem ordentlichen Appetit gesegnet, weshalb nichts übrig bleibt. Die Frage ist höchstens, ob wir uns auf ein Dessert einlassen sollen.

Der Kellner, der sich immer wieder erkundigt, ob alles in Ordnung sei, schlägt uns zwei Süssspeisen vor: Mango kulfi (Fr. 6.90) oder Gulab Jaman (Fr. 6.90). Letzteres sind frittierte Milchbällchen, ein sehr beliebtes Dessert. Das Erstere ist eine Art Glace aus Mango, Zucker, Milch, Kardamom und Zitrone. Das kühle Dessert ist nicht so mastig wie befürchtet und ein guter Abgang. Obwohl ein satter Magen am liebsten ein leichtes Sorbet oder etwas Ähnliches hätte, teilen wir uns die zwei Desserts freundschaftlich und sind danach wirklich pappsatt und glücklich.

Auf der Website nennt sich das Lokal unbescheiden «das beste indische Restaurant in Bern», was als Zitat der Kundschaft gemeint ist. Noch ist Köniz nicht eingemeindet, doch auf der dortigen Tripadvisor-Liste rangiert es tatsächlich auf Platz eins («super indisches Essen», «bester Inder in der Region»). Wir fandens gut, schmackhaft, solid und sympathisch. Es lohnt sich, hier authentische Gerichte aus der unglaublich reichen Küche des Subkontinents zu geniessen.

