Aufgetischt: Biss zum Tie-Break

Der 1. Satzbeginnt mit einem Geständnis: Die Testesserin hat wenig Ahnung von Tennis. Da waren mal Becker, Graf und Agassi, dann Hingis und Schnyder, jetzt der grosse Roger und der fast so grosse Nadal. Dann gibts hyperservile Balljungen, die übers Spielfeld hasten, als hätte man ihnen den Tod angedroht. Danach gehts hin und her – in einer wohlerzogen-gespenstischen Stille. Doch das sind keine Gründe, das Berner Tennis-Clubhaus zu meiden.