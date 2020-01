Aufgetischt: Aufpreis für hip und cool

Alle Tische seien besetzt, die Leute stünden Schlange. Das meldet das Vorausdétachment in Gestalt unserer Tochter. Als wir am Hirschengraben eintreffen, hat sich die Lage leicht entschärft. Wir sichern uns drei Plätze am Katzentisch zwischen Theke und Eingang, wo ein einsamer Herr speist. Salate gibts, Suppen und warme Bowls. Wir geben unsere Bestellung auf: Yellow Curry (18.90 Fr.), Karotten-Mango-Suppe (9.90 Fr.) sowie Surf and Turf classic (24.90 Fr.). Dazu kann man einen Menüsalat (3 Fr.) wählen. Ein Menüdrink, etwa ein Fläschchen Mineralwasser, kostet ebenfalls 3 Franken.