Aufgetischt: An der Thuner Riviera tönts plötzlich italienisch

In diesen heissen Tagen suchen die Testesser eine Abkühlung im Thunersee – und verbinden den Ausflug gleich mit einem Abendessen. Nach dem Bad setzen wir uns auf die gut besetzte Terrasse des an der Aare liegenden Italieners Beau-Rivage Da Domenico. Trotz Reservation findet sich nur noch in der hintersten Ecke ein Tisch für die Testesser – leider ohne Blick auf die Aare oder das Alpenpanorama. Dafür bekommt die Speisekarte mit verschiedensten italienischen Speisen die gebührende Aufmerksamkeit. Die Sommerterrasse präsentiert sich klassisch und gediegen mit weissen Stofftischtüchern, Servietten und Sonnenschirmen.