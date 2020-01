Auf Konsumausgaben verzichten – schön, aber was genau sind Konsumausgaben?

Um Berns Finanzen wieder ins Lot zu bringen, sei es nötig, auf «unnötige Konsumausgaben» zu verzichten. Dies forderte die FDP am Montag in einem Communiqué. Doch was ist mit Konsumausgaben, von denen auch Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) spricht (lesen Sie hier das Interview mit Stadtpräsident Alec von Graffenried), eigentlich gemeint – ganz abgesehen von der Frage, was unnötige Konsumausgaben sind?