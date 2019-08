Bereits heute gibt es auf dem Areal des Berner Inselspitals ein Psychiatrie-Angebot. Dieses wollen die Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) künftig in das Lory- und Anna-Seiler-Haus verlegen und dort mit Leistungen ergänzen, die sie derzeit auf dem Waldau-Areal an der Bolligenstrasse/Neuhaus erbringen. So soll auf dem Inselareal ein Psychiatriezentrum mit rund 150 Betten entstehen, wie einem am Dienstag vom bernischen Regierungsrat veröffentlichten Bericht zu entnehmen ist.