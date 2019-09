«Auch Schweizer Jugendliche spielen im Kopf Amokläufe durch»

Herr Eisner, in Tijuana oder Kapstadt ist die Mordrate massiv höher als in Bern. Wodurch wird Töten eigentlich begünstigt?

Der wichtigste Faktor ist die Selbstjustiz, die in Städten gefördert wird, in denen es kein funktionierendes Rechtssystem gibt. Dadurch werden für junge Männer starke Anreize geschaffen, um durch Gewalt an Prestige und Macht zu gelangen.