Auch Betagte sind von häuslicher Gewalt betroffen

Angesprochen werden sollen nicht nur die Opfer, sondern auch Betreuungspersonen, die eine anspruchsvolle Pflegearbeit leisten und mit der Situation oft überfordert seien. Eine offene Sprechstunde ist in der Elfenau, in Bümpliz und in der Innenstadt geplant. Unterstützt werden die Bemühungen der Fachstelle von der Pro Senectute Region Bern, den Grauen Panthern Bern und der Burgergemeinde Bern.

Am 1. April 2018 ist in der Schweiz das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Häuslicher Gewalt in der Schweiz in Kraft getreten. Die sogenannte Istanbul-Konvention verfolgt das Ziel, jegliche Formen von Gewalt gegen Frauen und Häusliche Gewalt zu verhüten, zu bekämpfen und zu verfolgen.