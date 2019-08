Arzt verlor Patent – und kassierte munter weiter

Ein heute 46-jähriger Arzt hatte 2016 eine gut gehende Praxis in der Region Bern von einem Vorgänger übernommen, der sich in die Pension verabschiedete. Doch schon bald gab es Auseinandersetzungen mit der kantonalen Aufsichtsbehörde, die in einen Strafbefehl mündeten. Der Arzt hatte demnach Leistungen abgerechnet, die er nicht erbracht hatte. Der Strafbefehl wurde rechtskräftig, da der Arzt den Inhalt des Schreibens nicht richtig zur Kenntnis nahm, wie er vor Gericht sagte.

Etwas Ähnliches passierte ihm im November 2017. Damals hatte er viel um die Ohren. Er gründete eine AG für seine Praxis, stellte Personal ein, organisierte Weiterbildungen, und das Wartezimmer war voller Patienten. Weil er abends immer lange arbeitete, eilte er nach eigenen Angaben zwischen zwei Sprechstunden zur Post, um einen Einschreibebrief abzuholen. Diesen steckte er in eine Tasche – und vergass ihn vor lauter Stress.

Chargé in Mappe vergessen

Das hätte er besser nicht getan. Die dicke Post war nämlich von der Aufsichtsbehörde, die ihm eröffnete, dass ihm die Berufsausübungsbewilligung entzogen werde. Die Begründung: Wegen des im Strafbefehl abgeurteilten Fehlverhaltens fehle die Vertrauenswürdigkeit. Vor Gericht beteuerte der Arzt, er habe den Inhalt nicht zur Kenntnis genommen und deshalb weitergearbeitet, als ob nichts passiert wäre. Auch stellte er Rechnungen aus und leitete diese an die Krankenkassen weiter, und diese bezahlten.

«Kann sich jeder mit dem Verlegen eines Briefs herausreden, funktioniert das System nicht mehr.»Sven Bratschi: Einzelrichter am Regionalgericht Bern-Mittelland

Die Staatsanwaltschaft sah darin gewerbsmässigen Betrug und verlangte eine bedingte Freiheitsstrafe von 10 Monaten, zudem Landesverweis für den gebürtigen Deutschen, der sich abgesehen vom Strafbefehl 2017 nie etwas hatte zuschulden kommen lassen. Eine ganze Latte von Krankenversicherern nahm als Privatkläger am Verfahren teil, auch deshalb, um auf diese Weise das Geld wieder zurückzuerhalten, das der Arzt ohne Patent ungerechtfertigt von ihnen bezogen hatte.

Einzelrichter Sven Bratschi am Regionalgericht Bern-Mittelland hatte den Prozess im Mai unterbrochen, um einige Akten einzufordern, da nicht alle Vorgänge detailliert genug dokumentiert waren. Am Mittwoch hielt die Pflichtverteidigerin des Arztes ihr Plädoyer. Sie verlangte einen Freispruch. Ihr Mandant habe nichts vom Patententzug gewusst und darum guten Gewissens weitergearbeitet.