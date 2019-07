Arbeitslosenquote sinkt im Kanton Bern auf 1,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit ging in sieben von zehn Verwaltungskreisen zurück - am stärksten im touristisch geprägten Berner Oberland. Die Spannweite der Arbeitslosenquote reicht von 0,6 Prozent in Obersimmental-Saanen bis 2,7 Prozent im Verwaltungskreis Biel-Bienne. Vorwiegend aus der Industrie trafen elf Gesuche zur Kurzarbeit ein. Sie betrafen 70 Beschäftigte.