App «rettet» fast 17000 Mahlzeiten im Kanton Bern

Ein Blick in die Fruchtschale zeigt: Schon wieder ein verfaulter Pfirsich. Mit schlechtem Gewissen wirft man ihn in den Müll und gibt der Rekordhitze die Schuld. Jährlich werden in der Schweiz 2,6 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt, zwei Drittel des Abfalls wären vermeidbar. Dabei könnten Gastronomiebetriebe heute dank der Digitalisierung Food-Waste vermeiden.