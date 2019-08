Anwohner sehen durch Schule ihre Oase gefährdet

Ab Montag werden Schülerinnen und Schüler in der Stadt Bern erstmals in den Neubauten bei den Schulhäusern Marzili und Pestalozzi unterrichtet. Doch der Schulraum in der Bundesstadt bleibt knapp: In den Quartieren rund um den Mattenhof braucht es in wenigen Jahren Platz für 26 weitere Klassen, also für über 500 Kinder. Die Stadt Bern will daher auf dem Goumoëns-Areal beim Bahnhof Weissenbühl eine neue Schul- und Sportanlage errichten.