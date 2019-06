Anwohner befürchten Lärm und Littering

Eigentlich war das Geschäft gut aufgegleist: Die Quartierorganisationen wurden von Anfang an einbezogen, der Stadtrat stimmte dem 2,6-Millionen-Franken-Kredit einstimmig zu. Und nun das: Gegen die Sanierung der Englischen Anlagen im Berner Kirchenfeldquartier sind nach Angaben des Statthalteramtes zwölf Einsprachen von Privatpersonen eingegangen. Bei einer von ihnen handelt es sich um eine Sammeleinsprache mit insgesamt dreizehn Unterschriften.

Angst vor «Partyplätzen»

Die Einsprechenden befürchteten vor allem Lärmimmissionen und Littering durch die zusätzlich vorgesehenen Parkbänke und Spielplätze, sagt Statthalter Christoph Lerch auf Anfrage des «Bund». Dabei argumentierten einige, dass Teile der Anlage bereits heute zu «Partyplätzen» umfunktioniert würden.

Wer die Sammeleinsprache organisiert hat, war gestern nicht in Erfahrung zu bringen. Dem Vernehmen nach soll es sich um die Initiative einer einzelnen Person handeln. Die SVP hat jedenfalls nichts damit zu tun, wie eine Rückfrage bei Fraktionschef Alexander Feuz ergibt. Dieser hatte in der Ratsdebatte über den Kredit vor bald zwei Jahren die Befürchtung geäussert, die Anlage könnte zu einer «Partymeile im Grünen» oder einer «Art Rummelplatz» werden.

Sicherheit gefährdet

Bei den Englischen Anlagen handelt es sich um eine der bedeutendsten historischen Parkanlagen Berns – in Sichtweite der Altstadt. Die Wege, Hangmauern und Fundamente am Aarehang müssten dringend instand gesetzt werden, da seit den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts keine grösseren Sanierungsarbeiten mehr ausgeführt wurden. Zugleich ist der Nutzungsdruck auf die Anlage seit der Erneuerung des Restaurants Schwellenmätteli und des Neubaus des Bärenparks vor zehn Jahren stark angestiegen.

«Die Stadt hätte kaum korrekter vorgehen können.»Sabine Schärrer, Präsidentin Quartierorganisation Quav4

Sollten sich die Arbeiten um Jahre verzögern, ist mit abrutschenden Weg-, Mauer- und Fundamentstücken zu rechnen, wie dem Vortrag des Gemeinderates ans Stadtparlament zu entnehmen ist. Damit die Stadt bei einem Unfall nicht haftbar würde, müssten schliesslich ganze Wegabschnitte und Bereiche der Anlage aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. «Das wäre wirklich unwürdig, zumal es sich um einen sehr exponierten Ort nahe der Altstadt handelt», sagte die zuständige Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) bei der Beratung der Kreditvorlage im Stadtrat.

Neuralgische Bänkli

Die Verwaltung hat das Projekt nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant. So hat Stadtgrün Bern die Quartierorganisation Quav4 von Anfang an einbezogen. Es fanden insgesamt drei Begehungen der Anlage statt, an der nebst Vertretern von Quav4 auch solche der IG Gryphenhübeli teilgenommen hatten. Die Anwesenden hätten die geplanten Massnahmen «sehr positiv aufgenommen und zur Umsetzung empfohlen», hält der Gemeinderat im Vortrag an den Stadtrat fest. Es sei vorgesehen, die Quartierorganisationen auch bei der Realisierung der Neugestaltung einzubeziehen.

Bei Quav4-Geschäftsführerin Sabine Schärrer stossen die Einsprachen denn auch auf Unverständnis. «Die Stadt hätte kaum korrekter vorgehen können.» Quav4 begrüsse die Neugestaltung der Parkanlage, die dringend notwendig sei. Letztlich gehe es um ein, zwei Bänkli, bei denen sich bereits heute gelegentlich Jugendliche träfen. «Es ist unverhältnismässig, deswegen gleich die Sanierung der ganzen Anlage zu verzögern», sagt Schärrer.

Stadtgrün zeigt sich offen

Bei Stadtgrün Bern wird beteuert, dass die Möglichkeit von Lärm, Littering und Vandalismus bei der Projektierung berücksichtigt worden sei. Zugleich sei aber auch der Wunsch nach zusätzlichen und vielseitigeren Sitzgelegenheiten formuliert worden. «Die neuralgischen Orte in der Nähe von Wohnungen wurden dabei besonders sorgfältig geplant», sagt Stadtgrün-Leiter Christoph Schärer. Dort sei man mit der Möblierung von Ecken und Plätzen zurückhaltend. Zudem könnten die Reinigungsarbeiten an diesen Orten bei Bedarf intensiviert werden, sagt Schärer.

Stadtgrün wird nun die Einsprachen analysieren und prüfen, was allenfalls noch verbessert werden könnte. Schärer ist indes überzeugt, dass der Gefahr von negativen Immissionen mit einer Sanierung am besten beizukommen sei. «Eine gut unterhaltene Grünanlage führt zu einem höheren Sicherheitsgefühl sowie zu weniger Vandalismus», sagt der Stadtgrün-Leiter.

Bereits in der Stadtratsdebatte hielt Gemeinderätin Wyss den Befürchtungen der SVP vor der Entstehung einer «Partymeile» entgegen: «Es ist definitiv nicht die Idee dieser Sanierung, dass ein neuer Ausgehort entsteht.» (Der Bund)