Anwohner bangen um ihren Wald

Die Stapel mit Hunderten von Baumstämmen türmen sich haushoch zu beiden Seiten des Waldwegs. Eine grosse Fläche im westlichen Teil des Bremgartenwalds – in der Nähe befindet sich das kleine Hirschenmösli – ist abgeholzt. Die Winterstürme haben zahlreiche weitere Bäume umstürzen lassen, sie liegen kreuz und quer auf dem Weg und über den Stapeln. «Alles flach gelegt, das ist krass», sagt ein Spaziergänger aus Bethlehem. So habe er das noch nie gesehen. Die Bäume seien nun zu stark exponiert und böten dem Wind Angriffsfläche.Auch im östlichen Teil des Waldes, der von vielen Bernerinnen und Bernern für Sport und Spaziergänge genutzt wird, waren in den letzten Wochen schwere Maschinen der Firma Woodex im Auftrag der Burgergemeinde Bern unterwegs. Die Burgergemeinde ist an der Firma beteiligt.