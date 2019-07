Ansturm auf Zeckenimpfung

Sie ist unterdessen für die Apothekerin Lea Blaser zur Routine geworden: die Zeckenimpfung. Durchschnittlich täglich betreten Kunden die Dr.-Noyer-Apotheke an der Neuengasse in der Berner Innenstadt, um sich mit einer Dosis FSME-Immun zu schützen. Allein dieses Jahr haben sich bei Dr. Noyer 285 Personen impfen lassen. «Das sind bereits mehr als doppelt so viele wie im gesamten letzten Jahr», sagt Blaser. 2018 wurde lediglich 120-mal gegen Zecken geimpft.