Angriffe nach Fussballspiel am Bahnhof Bern-Wankdorf

Im Nachgang des Fussball-Meisterschaftsspiels BSC Young Boys gegen den FC Zürich im Stade de Suisse in Bern ist es am Samstagabend, 24. August 2019, kurz nach 21.30 Uhr, zu einem Vorfall am Bahnhof Bern-Wankdorf gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagmorgen in einer Meldung mit.