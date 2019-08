Am Samstagabend kommen die FCZ-Fans

Wenn am Samstagabend YB in Bern gegen den FCZ spielt, erwartet die Berner Kantonspolizei Verkehrsbehinderungen im Grossraum Wankdorf. In einer Fan-Information ruft sie die Fans dazu auf, mit dem Extrazug anzureisen und im Wankdorf auszusteigen. «Fanmärsche werden auf dem Gemeindegebiet Bern keine toleriert», schreibt sie.