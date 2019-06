«Am Kreisel beim Bärengraben dürfte es Spektakel geben»

Neel Jani, weshalb sollte jemand, der sich nicht für Autorennen interessiert, am Samstag den E-Prix in Bern besuchen?

Es ist ein Anlass, wie es ihn in Bern seit 65 Jahren und dem Grand Prix im Bremgartenwald nicht mehr gegeben hat. Das Rennen ist einmalig, man sollte ihm eine Chance geben. Danach soll jeder sein persönliches Urteil fällen.