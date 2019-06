Am Ende entscheiden auch Emotionen

Von Graffenrieds unermüdlichem Weibeln ist es zu verdanken, dass zumindest für fünf dieser Gemeinden der Begriff «Fusion» seine einst abschreckende Wirkung verloren hat. Was heute nach einem grossen Wurf aussieht, wird sich dereinst aber vielleicht doch auf Bern und Ostermundigen beschränken. Denn die Herausforderungen und Probleme in Ostermundigen sind urbaner Art und prägen auch das Lebensgefühl. Sie ähneln eher jenen von Bern-West als denen anderer Regionsgemeinden.

Am Ende ist entscheidend, ob die Bevölkerung der Gemeinden einen Gewinn in einer Fusion sieht oder nicht. Dabei geht es nicht nur um eine effizientere Verwaltung oder einen tieferen Steuersatz, sondern auch um die Identifikation mit der Stammgemeinde oder eben der Kernstadt. Auf der Sachebene spricht in einigen Gemeinden vieles für eine Fusion: So ist etwa Ostermundigen knapp bei Kasse. In Bolligen stehen grosse Investitionen an, und Bremgarten hat Mühe, einen Nachfolger für den seit acht Jahren amtierenden Gemeindepräsidenten zu finden. Wäre aber die Sachebene allein entscheidend, müsste heute auch das klamme Köniz bereit dazu sein, zumindest über eine Fusion nachzudenken. Dem ist aber nicht so.

Das Abseitsstehen von Köniz deutet darauf hin, dass am Ende auch Emotionen den Ausschlag geben werden. Berns grösste Vorortsgemeinde ist mit über 42000 Einwohnern grösser als Aarau. Sie hat aber viele ländliche Gebiete und ein dörfliches Zentrum. Die Bevölkerung hat sich denn auch in einer Abstimmung vor fünfzehn Jahren klar gegen eine Umetikettierung in «Stadtgemeinde» entschieden.